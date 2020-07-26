Эксперт прокомментировал сообщения о возможном росте цен на домашний интернет

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал сообщения о том, что цены на домашний интернет и телевидение могут увеличиться на 15% за текущий год.

«В целом, наверное, удивляться не приходится», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, на стоимость домашнего интернета влияет несколько факторов, в том числе изменение курса рубля, поскольку вся инфраструктура построена на импортном оборудовании.

Также пользователи стали потреблять больше трафика из-за пандемии.

Ранее газета «Известия» сообщала, что решение об увеличении стоимости было принято провайдерами в том числе из-за пандемии коронавируса.