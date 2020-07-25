В Атлантическом океане сформировался первый в сезоне ураган «Ханна»

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В Атлантическом океане сформировался первый в сезоне ураган «Ханна». Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах.
В Атлантическом океане сформировался первый в сезоне ураган «Ханна»
  • © Noaa/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Скорость ветра составляет порядка 112 км/ч, ураган движется на запад со скоростью 14 км/ч.

В настоящее время явление наблюдается у юго-восточного побережья Техаса в Мексиканском заливе.

В марте в американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо.

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