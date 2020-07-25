В Атлантическом океане сформировался первый в сезоне ураган «Ханна»

В Атлантическом океане сформировался первый в сезоне ураган «Ханна». Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

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Скорость ветра составляет порядка 112 км/ч, ураган движется на запад со скоростью 14 км/ч. Hurricane #Hanna Advisory 10A: Noaa Hurricane Hunters and Doppler Weather Radars Find Hanna Has Become the First Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 25, 2020 В настоящее время явление наблюдается у юго-восточного побережья Техаса в Мексиканском заливе. В марте в американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо.