В Атлантическом океане сформировался первый в сезоне ураган «Ханна»
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Скорость ветра составляет порядка 112 км/ч, ураган движется на запад со скоростью 14 км/ч.
Hurricane #Hanna Advisory 10A: Noaa Hurricane Hunters and Doppler Weather Radars Find Hanna Has Become the First Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 25, 2020
В настоящее время явление наблюдается у юго-восточного побережья Техаса в Мексиканском заливе.
В марте в американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо.