Тишковец прогнозирует в Москве «погожий летний денёк» 25 июля

Короткая ссылка
В Москве в субботу, 25 июля, ожидается до +24 °С, в городе будет переменная облачность, без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец прогнозирует в Москве «погожий летний денёк» 25 июля
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к антициклону, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля», — приводит его слова РИА Новости.

Температура в Подмосковье повысится до +25 °С, подчеркнул он.

«Ветер южной четверти 2—7 м/c. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба», — рассказал Тишковец.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре, тёплая погода в пределах +22... +27 ˚С ожидается в Москве до конца июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить