Тишковец прогнозирует в Москве «погожий летний денёк» 25 июля
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к антициклону, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля», — приводит его слова РИА Новости.
Температура в Подмосковье повысится до +25 °С, подчеркнул он.
«Ветер южной четверти 2—7 м/c. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба», — рассказал Тишковец.
Как ранее сообщили в Гидрометцентре, тёплая погода в пределах +22... +27 ˚С ожидается в Москве до конца июля.