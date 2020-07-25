Тишковец прогнозирует в Москве «погожий летний денёк» 25 июля

В Москве в субботу, 25 июля, ожидается до +24 °С, в городе будет переменная облачность, без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к антициклону, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля», — приводит его слова РИА Новости.

Температура в Подмосковье повысится до +25 °С, подчеркнул он.

«Ветер южной четверти 2—7 м/c. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба», — рассказал Тишковец.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре, тёплая погода в пределах +22... +27 ˚С ожидается в Москве до конца июля.