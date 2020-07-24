Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Оренбургской области

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Синоптики предупредили о ветреной погоде в субботу, 25 июля, в Оренбургской области.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Оренбургской области
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

Ночью будет облачно с прояснениями. Скорость северного ветра составит 4—9 м/с, местами возможны порывы до 10—15 м/с. Температура воздуха — до +10...+15 ˚С.

Днём местами вероятны дождь, гроза и град. Скорость и направление ветра не изменятся. Воздух прогреется до +23...+28 ˚С.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

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