Никита Высоцкий прокомментировал изменения в памятнике на могиле отца

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Никита Высоцкий прокомментировал изменения, внесённые в памятник на могиле его отца — актёра, барда и поэта Владимира Высоцкого.
Никита Высоцкий прокомментировал изменения в памятнике на могиле отца
  • РИА Новости

«Первоначальный проект скульптора Александра Рукавишникова и архитектора Воскресенского не проходил по некоторым параметрам: по высоте, по идеологии. Наша семья, мой дед попросили учесть эти пожелания, чтобы памятник разрешили поставить. Рукавишников реализовал свой проект в усечённом виде, не так, как он хотел», — цитирует Высоцкого телеканал «Звезда».

Сын артиста пояснил, что встретился со скульптором, и тот сказал, что готов придать памятнику первоначальный замысел.

«Я долго не мог решиться, был в его мастерской, посмотрел изменения, обсудил их и принял решение», — сообщил Высоцкий.

По его мнению, всё сделано достойно и правильно.

Ранее актриса Марина Влади в беседе с газетой «Известия» рассказала о своём супруге, актёре и поэте Владимире Высоцком.

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