Никита Высоцкий прокомментировал изменения в памятнике на могиле отца
- РИА Новости
«Первоначальный проект скульптора Александра Рукавишникова и архитектора Воскресенского не проходил по некоторым параметрам: по высоте, по идеологии. Наша семья, мой дед попросили учесть эти пожелания, чтобы памятник разрешили поставить. Рукавишников реализовал свой проект в усечённом виде, не так, как он хотел», — цитирует Высоцкого телеканал «Звезда».
Сын артиста пояснил, что встретился со скульптором, и тот сказал, что готов придать памятнику первоначальный замысел.
«Я долго не мог решиться, был в его мастерской, посмотрел изменения, обсудил их и принял решение», — сообщил Высоцкий.
По его мнению, всё сделано достойно и правильно.
Ранее актриса Марина Влади в беседе с газетой «Известия» рассказала о своём супруге, актёре и поэте Владимире Высоцком.