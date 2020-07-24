В Удмуртии рассказали о достопримечательностях Каракулинского района
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В число мест, рекомендуемых к посещению, попал мемориал в честь воинов-земляков «Крылья».
Среди других достопримечательностей — часовня Николая Чудотворца и храм целителя Пантелеимона.
Также можно посетить природный парк «Усть-Бельск», где есть смотровая площадка и экотропа.
Кроме того, живописные виды на Каму открываются с Мыса Любви.
Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.