В Удмуртии рассказали о достопримечательностях Каракулинского района

В рамках проекта «ДаУР!» в преддверии 100-летия государственности Удмуртии портал izhlife.ru рассказал о достопримечательностях Каракулинского района.

В число мест, рекомендуемых к посещению, попал мемориал в честь воинов-земляков «Крылья».

Среди других достопримечательностей — часовня Николая Чудотворца и храм целителя Пантелеимона.

Также можно посетить природный парк «Усть-Бельск», где есть смотровая площадка и экотропа.

Кроме того, живописные виды на Каму открываются с Мыса Любви.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.