Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

В метеорологическом центре «Фобос» рассказали о погоде в Москве в выходные.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В субботу, 25 июля, воздух прогреется до +21…+23 °С днём и до +14…+16 °С ночью.

Ветер юго-западный, 4—9 м/с.

В воскресенье, 26 июля, с запада приблизится атмосферный фронт, который вновь принесёт небольшие дожди. Температура составит +21…+23 °С днём и +14…+16 °С ночью. Ветер такой же, как и в субботу.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина в беседе с URA.RU рассказала о погоде в регионе.