В Удмуртии из-за дождей снижен уровень пожароопасности в лесах
- РИА Новости
Как сообщает izhlife.ru, снят запрет на въезд в леса транспортных средств и посещение лесов гражданами.
Отмечается также, что, если в регионе вновь установится жаркая погода, ограничения могут ввести повторно.
В Тюменской области, напротив, с 24 июля введён запрет на посещение лесов. Это связано с повышением класса пожарной опасности из-за установившейся в регионе жаркой погоды — до четвёртого класса (высокая степень), сообщает Вслух.ру. Запрет будет действовать до 13 августа.