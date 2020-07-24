В Удмуртии из-за дождей снижен уровень пожароопасности в лесах

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Из-за установившейся в Удмуртии дождливой погоды Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики приняло решение о снятии ограничений на посещение лесов.
В Удмуртии из-за дождей снижен уровень пожароопасности в лесах
  • РИА Новости

Как сообщает izhlife.ru, снят запрет на въезд в леса транспортных средств и посещение лесов гражданами.

Отмечается также, что, если в регионе вновь установится жаркая погода, ограничения могут ввести повторно.

В Тюменской области, напротив, с 24 июля введён запрет на посещение лесов. Это связано с повышением класса пожарной опасности из-за установившейся в регионе жаркой погоды — до четвёртого класса (высокая степень), сообщает Вслух.ру. Запрет будет действовать до 13 августа.

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