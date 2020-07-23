Актриса Любовь Хацкевич поделилась воспоминаниями о своём дебюте в мелодраме «Дела семейные».

«Я помню, что очень волновалась, мне надо было отпрашиваться у мастера в ГИТИСе на съёмки во время учёбы. Тогда мне казалось трагедией пропустить несколько недель актёрского мастерства, я думала, что, когда вернусь, меня отчислят и актрисой я никогда не стану. Потом я волновалась уже на съёмках», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Хацкевич, во время своей первой сцены она должна была забежать на кухню, на ходу схватить что-то со стола, с набитым ртом сказать свои реплики и убежать из кадра.

«Я всё сделала как нужно, но потом оказалось, что все мои хаотичные движения нужно воспроизводить снова и снова в следующих дублях», — отметила актриса.

Она добавила, что ничего не запомнила, поэтому приходилось постоянно бегать к плейбэку и смотреть.

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