Любовь Хацкевич поделилась воспоминаниями о своём дебюте в мелодраме «Дела семейные»

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Актриса Любовь Хацкевич поделилась воспоминаниями о своём дебюте в мелодраме «Дела семейные».
Любовь Хацкевич поделилась воспоминаниями о своём дебюте в мелодраме «Дела семейные»
  • © lyubov_khatskevich
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«Я помню, что очень волновалась, мне надо было отпрашиваться у мастера в ГИТИСе на съёмки во время учёбы. Тогда мне казалось трагедией пропустить несколько недель актёрского мастерства, я думала, что, когда вернусь, меня отчислят и актрисой я никогда не стану. Потом я волновалась уже на съёмках», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Хацкевич, во время своей первой сцены она должна была забежать на кухню, на ходу схватить что-то со стола, с набитым ртом сказать свои реплики и убежать из кадра.

«Я всё сделала как нужно, но потом оказалось, что все мои хаотичные движения нужно воспроизводить снова и снова в следующих дублях», — отметила актриса.

Она добавила, что ничего не запомнила, поэтому приходилось постоянно бегать к плейбэку и смотреть.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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