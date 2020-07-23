Музей самоцветов и минералов открылся на курорте «Роза Хутор»

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Музей самоцветов и минералов «Каменное сердце Урала» открылся на курорте «Роза Хутор» на территории этнокомплекса «Моя Россия».
Музей самоцветов и минералов открылся на курорте «Роза Хутор»
  • © Пресс-служба курорта «Роза Хутор»

«У нас можно не только посмотреть на камни, но и узнать их историю. Самый ценный экспонат коллекции — осколки знаменитого Челябинского метеорита. Дело в том, что каменный метеорит на земле обнаружить очень сложно. Он содержит практически все существующие минералы, и лишь на разрезе можно увидеть частички космической пыли», — цитирует «Юга.ру» хранителя музея Даниила Ефременко.

В коллекции — более 12 тыс. камней и минералов. Среди экспонатов — различные виды яшмы, чароиты, малахит, также зубы мозазавра, окаменелость морского ежа возрастом в 70 млн лет и череп доисторического сибирского бизона.

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