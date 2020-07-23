В РПЦ сообщили о смерти митрополита Евлогия

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил о кончине возглавлявшего Владимирскую епархию митрополита Евлогия (Смирнов).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост, опубликованный в Telegram-канале епископа.

«Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий. Много понёс трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия... почти 30 лет архиерей Владимирской епархии», — указал он.

Уточняется, что иерарху РПЦ было 83 года. Савва не указал причину смерти митрополита.

Ранее сообщалось, что скончался настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, 83-летний протоиерей Георгий Бреев.