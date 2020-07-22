Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге

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В четверг, 23 июля, в Санкт-Петербурге ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Скорость ветра составит 6 — 11 м/с, в прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +13...+15 ˚С, в дневное потеплеет до +17...+19 ˚С.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

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