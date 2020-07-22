Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Скорость ветра составит 6 — 11 м/с, в прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с.
Температура воздуха в ночное время составит +13...+15 ˚С, в дневное потеплеет до +17...+19 ˚С.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.