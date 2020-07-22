В Башкирии за сутки ликвидировано шесть очагов лесных пожаров

Короткая ссылка
В Башкирии за сутки удалось ликвидировать шесть очагов лесных пожаров.
В Башкирии за сутки ликвидировано шесть очагов лесных пожаров
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на заявление министра лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова.

По его словам, за прошедшие сутки удалось ликвидировать пожары в Белорецком, Бурзянском, Абзелиловском и Нугушском лесничествах. В Бурзянском районе очаг занимал более 2 тыс. га.

Для борьбы с лесными пожарами задействована авиатехника.

Большая часть пожаров произошла из-за грозы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в окрестностях Миасса горит лес в Ильменском заповеднике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить