В Башкирии за сутки ликвидировано шесть очагов лесных пожаров
- © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на заявление министра лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова.
По его словам, за прошедшие сутки удалось ликвидировать пожары в Белорецком, Бурзянском, Абзелиловском и Нугушском лесничествах. В Бурзянском районе очаг занимал более 2 тыс. га.
Для борьбы с лесными пожарами задействована авиатехника.
Большая часть пожаров произошла из-за грозы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в окрестностях Миасса горит лес в Ильменском заповеднике.