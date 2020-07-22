В Башкирии за сутки ликвидировано шесть очагов лесных пожаров

В Башкирии за сутки удалось ликвидировать шесть очагов лесных пожаров.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на заявление министра лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова.

По его словам, за прошедшие сутки удалось ликвидировать пожары в Белорецком, Бурзянском, Абзелиловском и Нугушском лесничествах. В Бурзянском районе очаг занимал более 2 тыс. га.

Для борьбы с лесными пожарами задействована авиатехника.

Большая часть пожаров произошла из-за грозы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в окрестностях Миасса горит лес в Ильменском заповеднике.