Синоптик рассказал о погоде в Центральной России во второй половине лета

Ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России во второй половине лета.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что температура будет близкой к норме или выше.

«Норма — это где-то +20...+25 °С. Можно ожидать, что в августе будет примерно +21...+26 °С», — сказал синоптик.

Осадков может выпасть меньше нормы — приблизительно на 20%.

Что касается осени, то ожидается тёплая погода с увеличением аномалии тепла.

«В сентябре — плюс 1 °С к климатической норме, в октябре — плюс 2 °С, в ноябре — плюс 5 °С. И декабрь будет очень тёплый», — прогнозирует Тишковец.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.