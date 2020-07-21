Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге с 22 июля

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Синоптики предупредили о резком похолодании и дождях в Петербурге с 22 июля.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге с 22 июля
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Из-за циклона погода испортится до выходных. Дожди будут разной степени интенсивности, температура составит +15...+17 °С», — цитирует kp.ru главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова.

С понедельника, 27 июля, в город вернётся тёплая и сухая погода.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что 21 июля на Черноморском побережье Краснодарского края отмечается высокая вероятность формирования смерчей.

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