Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге с 22 июля

Синоптики предупредили о резком похолодании и дождях в Петербурге с 22 июля.

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«Из-за циклона погода испортится до выходных. Дожди будут разной степени интенсивности, температура составит +15...+17 °С», — цитирует kp.ru главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова. С понедельника, 27 июля, в город вернётся тёплая и сухая погода. Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что 21 июля на Черноморском побережье Краснодарского края отмечается высокая вероятность формирования смерчей.