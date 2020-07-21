Спортивно-туристский фестиваль пройдёт 8—16 августа на побережье Ладожского озера

Спортивно-туристский фестиваль «Ладога фест» пройдёт 8—16 августа на побережье Ладожского озера.

Об этом сообщают «Невские новости».

Площадки будут расположены в десяти городах, в том числе в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области и Карелии.

Запланированы деловая, культурная, спортивно-туристская программы.

В частности, в Сортавале состоится научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития Приладожья», а в Новой Ладоге — научно-практическая конференция «Сохранение исторического архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья».

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.