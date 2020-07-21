Спортивно-туристский фестиваль пройдёт 8—16 августа на побережье Ладожского озера

Короткая ссылка
Спортивно-туристский фестиваль «Ладога фест» пройдёт 8—16 августа на побережье Ладожского озера.
Спортивно-туристский фестиваль пройдёт 8—16 августа на побережье Ладожского озера
  • © wikipedia.org

Об этом сообщают «Невские новости».

Площадки будут расположены в десяти городах, в том числе в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области и Карелии.

Запланированы деловая, культурная, спортивно-туристская программы.

В частности, в Сортавале состоится научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития Приладожья», а в Новой Ладоге — научно-практическая конференция «Сохранение исторического архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья».

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить