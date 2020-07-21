Спасатели предупредили о формировании смерчей над морем в Краснодарском крае

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Во вторник, 21 июля, на Черноморском побережье Краснодарского края отмечается высокая вероятность формирования смерчей.
Спасатели предупредили о формировании смерчей над морем в Краснодарском крае
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

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