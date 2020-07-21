Спасатели предупредили о формировании смерчей над морем в Краснодарском крае

Во вторник, 21 июля, на Черноморском побережье Краснодарского края отмечается высокая вероятность формирования смерчей.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По прогнозу Северо-Кавказского Гидрометцентра, до конца суток такая опасность существует на участке от бухты Инал до посёлка Магри.

Населению советуют не покидать помещения. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напомнили о необходимости контроля за детьми.

На улице нельзя укрываться у стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.