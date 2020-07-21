Спасатели предупредили о формировании смерчей над морем в Краснодарском крае
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
По прогнозу Северо-Кавказского Гидрометцентра, до конца суток такая опасность существует на участке от бухты Инал до посёлка Магри.
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