В Краснодаре 21 июля ожидаются сильные ливни с грозой и градом

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В Краснодаре 21 июля ожидаются сильные ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.
В Краснодаре 21 июля ожидаются сильные ливни с грозой и градом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Вечером 20 июля мы получили штормовое предупреждение о надвигающихся осадках. Все службы были приведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в течение дня мы ожидаем сильные осадки, шквалистый ветер и местами град. Все городские службы будут задействованы в полном объёме», — цитирует «Юга.ру» мэра Краснодара Евгения Первышова.

Жителей Краснодара попросили по возможности ограничить передвижение по городу.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что за месяц Подмосковье составит список потенциально опасных в условиях непогоды мест, в первую очередь участков дорог.

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