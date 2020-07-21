На Кольском полуострове ожидается жара

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Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля, ожидается жара до +28 °С.
На Кольском полуострове ожидается жара
  • РИА Новости

Об этом сообщает nord-news.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра Мурманска.

Метеорологи предупреждают, что в Ковдорском и Кандалакшском районах, в районе Мончегорска и Оленегорска, на востоке Терского района из-за жаркой погоды ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

В районе Мурманска, в Кольском районе, в районе Апатитов и Кировска, в Ловозёрском районе, на западе Терского района — V региональный класс пожарной опасности.

Между тем, как сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные ЦГМС Ульяновской области, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, температура днём +23...+28 °С.

Из-за высокой пожарной опасности и дневной грозы в регионе объявлен «жёлтый» (II) уровень опасности.

Ранее сайт URA.RU сообщил о жаркой погоде, установившейся в Тюменской области.

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