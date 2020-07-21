В МЧС предупредили о шквалистом ветре, ливнях и грозе в Башкирии
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.
Ожидается, что скорость ветра достигнет 3—8 м/с, при грозе — шквалистое усиление ветра до 15—20 м/с. Температура воздуха ночью останется в районе +13...+18 °С, днём +24...+29 °С, на юге региона до +34 °С.
Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.
Ранее синоптики прокомментировали аномальную жару, установившуюся в Башкирии.
Также сайт URA.RU сообщил о жаркой погоде, установившейся в Тюменской области.