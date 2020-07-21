Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp
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Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Отмечается, что о проблемах стало известно около 04:00 мск.
При этом больше всего жалоб поступает из стран Латинской Америки. Также о сбое заявляют некоторые пользователи в США, Колумбии и Гонконге.
По данным портала, 70% столкнувшихся с неполадками заявили о проблемах с соединением. 27% испытывают проблемы с отправкой сообщений, а 3% — с авторизацией.
В июне пользователи сообщали о сбоях в работе Instagram.