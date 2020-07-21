Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp 

Короткая ссылка
Пользователи WhatsApp из разных стран мира заявили, что в работе мессенджера наблюдается сбой.
Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp 
  • Pixabay

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, что о проблемах стало известно около 04:00 мск.

При этом больше всего жалоб поступает из стран Латинской Америки. Также о сбое заявляют некоторые пользователи в США, Колумбии и Гонконге.

По данным портала, 70% столкнувшихся с неполадками заявили о проблемах с соединением. 27% испытывают проблемы с отправкой сообщений, а 3%  — с авторизацией.

В июне пользователи сообщали о сбоях в работе Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить