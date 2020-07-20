Леонид Каневский выразил соболезнования в связи со смертью Александра Беляева

Актёр и телеведущий Леонид Каневский выразил соболезнования в связи со смертью ведущего прогноза погоды Александра Беляева.

«Извините меня, комментарии по этому поводу говорить невозможно. Грустно», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это несчастье, горе.

Со своей стороны, телеведущая Елена Спиридонова в беседе с Newinform назвала Беляева профессионалом с большой буквы.

«В его исполнении прогноз погоды всегда звучал интересно, скучные и порой однообразные цифры он всегда разбавлял аналитикой, народными приметами, шутками», — отметила она.

Кандидат географических наук, телеведущий Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.