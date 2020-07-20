Леонид Каневский выразил соболезнования в связи со смертью Александра Беляева
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- РИА Новости
«Извините меня, комментарии по этому поводу говорить невозможно. Грустно», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, это несчастье, горе.
Со своей стороны, телеведущая Елена Спиридонова в беседе с Newinform назвала Беляева профессионалом с большой буквы.
«В его исполнении прогноз погоды всегда звучал интересно, скучные и порой однообразные цифры он всегда разбавлял аналитикой, народными приметами, шутками», — отметила она.
Кандидат географических наук, телеведущий Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.