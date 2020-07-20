Синоптики предупредили о жаре до +37 ˚С в Ростовской области

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Синоптики предупредили о жаре в Ростовской области в ближайшее время.
Синоптики предупредили о жаре до +37 ˚С в Ростовской области
  • Pixabay

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Со вторника, 21 июля, до четверга, 23 июля, будет пасмурно, сухо и жарко, +24...+31 ˚С.

Местами в юго-восточных районах сохранится высокая пожароопасность.

В пятницу, 24 июля, прогнозируется солнечная погода, до +30 ˚С. В субботу температура составит до +32 ˚С. В воскресенье в южных районах и Ростове-на-Дону будет до +37 ˚С.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

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