Синоптики предупредили о жаре до +37 ˚С в Ростовской области
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Со вторника, 21 июля, до четверга, 23 июля, будет пасмурно, сухо и жарко, +24...+31 ˚С.
Местами в юго-восточных районах сохранится высокая пожароопасность.
В пятницу, 24 июля, прогнозируется солнечная погода, до +30 ˚С. В субботу температура составит до +32 ˚С. В воскресенье в южных районах и Ростове-на-Дону будет до +37 ˚С.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.