Синоптики предупредили о жаре до +37 ˚С в Ростовской области

Синоптики предупредили о жаре в Ростовской области в ближайшее время.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Со вторника, 21 июля, до четверга, 23 июля, будет пасмурно, сухо и жарко, +24...+31 ˚С.

Местами в юго-восточных районах сохранится высокая пожароопасность.

В пятницу, 24 июля, прогнозируется солнечная погода, до +30 ˚С. В субботу температура составит до +32 ˚С. В воскресенье в южных районах и Ростове-на-Дону будет до +37 ˚С.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.