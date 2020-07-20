В Приморье перенесли Тихоокеанский театральный фестиваль
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. К сожалению, из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год», — заявил губернатор Олег Кожемяко.
Он выразил уверенность, что фестиваль станет ярким культурным событием как для приморских ценителей сценического мастерства, так и для соседей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.