В Приморье перенесли Тихоокеанский театральный фестиваль

В Приморском крае перенесли Международный тихоокеанский театральный фестиваль.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. К сожалению, из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

Он выразил уверенность, что фестиваль станет ярким культурным событием как для приморских ценителей сценического мастерства, так и для соседей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.