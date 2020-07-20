Музыкальный критик прокомментировал запуск стриминговой платформы Spotify в России

Короткая ссылка
Музыкальный критик Андрей Бухарин прокомментировал запуск стриминговой платформы Spotify в России.
Музыкальный критик прокомментировал запуск стриминговой платформы Spotify в России
  • Reuters

«Spotify достаточно поздно пришёл в Россию, несколько раз запуск откладывался. Я думаю, он сможет занять здесь достойную нишу на всё ещё растущем рынке стриминга. Он составит определённую конкуренцию уже действующим стриминговым платформам в России, таким как Apple Music, «Яндекс.Музыка» и так далее. Это пойдёт на пользу всем участникам рынка, заставит всех активизироваться, улучшить свою работу и положительно скажется на развитии музыкального рынка в России», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» музыкального критика Андрея Бухарина.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с музыкальными стриминговыми сервисами, в том числе запуск Spotify в России.

Продюсер Игорь Матвиенко 15 июля в беседе с Nation News оценил необходимость музыкальных стриминговых сервисов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить