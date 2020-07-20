Музыкальный критик прокомментировал запуск стриминговой платформы Spotify в России

Музыкальный критик Андрей Бухарин прокомментировал запуск стриминговой платформы Spotify в России.

«Spotify достаточно поздно пришёл в Россию, несколько раз запуск откладывался. Я думаю, он сможет занять здесь достойную нишу на всё ещё растущем рынке стриминга. Он составит определённую конкуренцию уже действующим стриминговым платформам в России, таким как Apple Music, «Яндекс.Музыка» и так далее. Это пойдёт на пользу всем участникам рынка, заставит всех активизироваться, улучшить свою работу и положительно скажется на развитии музыкального рынка в России», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» музыкального критика Андрея Бухарина.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с музыкальными стриминговыми сервисами, в том числе запуск Spotify в России.

Продюсер Игорь Матвиенко 15 июля в беседе с Nation News оценил необходимость музыкальных стриминговых сервисов.