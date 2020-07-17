Музей-квартира Пушкина в Петербурге откроется с 20 июля

Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет для посещения некоторые из своих учреждений в Санкт-Петербурге с понедельника, 20 июля.

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Об этом сообщает «Петербургский дневник». В частности, заработают Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина, Музей Г.Р. Державина, Усадебный сад. С 23 июля станет доступен Мемориальный музей-лицей. «Мемориальный музей-дача А.С. Пушкина, основная литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» временно закрыты до особого распоряжения», — уточнили в пресс-службе музея. Ранее НТВ сообщало, что в Петербурге возобновили работу Эрмитаж и Русский музей.