Музей-квартира Пушкина в Петербурге откроется с 20 июля
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В частности, заработают Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина, Музей Г.Р. Державина, Усадебный сад.
С 23 июля станет доступен Мемориальный музей-лицей.
«Мемориальный музей-дача А.С. Пушкина, основная литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» временно закрыты до особого распоряжения», — уточнили в пресс-службе музея.
Ранее НТВ сообщало, что в Петербурге возобновили работу Эрмитаж и Русский музей.