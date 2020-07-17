Концертному залу в Риме присвоили имя Эннио Морриконе

Городской совет Рима присвоил музыкальному комплексу Парко-делла-Музика (Auditorium Parco della Musica) имя итальянского композитора Эннио Морриконе, который умер в ночь на 6 июля на 92-м году жизни.

Городской совет — Капитолийская ассамблея — единогласно проголосовал за такое решение, пишет газета Il Fatto Quotidiano.

Как подчеркнул сын композитора Марко, концертный комплекс «был домом» легендарного музыканта.

Морриконе умер в возрасте 91 года в ночь на 6 июля. Он скончался в больнице, куда был доставлен из-за перелома бедренной кости.

Композитора проводили в последний путь под музыку, написанную им для фильма «Миссия», вышедшего на экраны в 1986 году. Его похоронили 7 июля на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима.