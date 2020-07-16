Актриса Маняхина рассказала о работе с Ширвиндтом

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Актриса Марина Маняхина рассказала о работе с худруком Театра Сатиры Александром Ширвиндтом.
Актриса Маняхина рассказала о работе с Ширвиндтом
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«Александр Анатольевич — учитель для нас всех. Это глыба, великий мастер, маэстро, большая книга. Не знаю, как ещё назвать Ширвиндта… Его хочется бесконечно слушать, смотреть на сцене, он потрясающий артист и педагог», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Маняхина также поделилась воспоминаниями о том, какая роль была для неё физически самой сложной.

По словам актрисы, это был студенческий спектакль.

«Первая большая роль в «Чайке», я играла Машу. Владимир Петрович Поглазов сделал Машу очень драматичной героиней, даже трагичной. И мне приходилось тяжело работать над собой», — сообщила она.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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