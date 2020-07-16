Катрин Денёв рассказала об отношениях с дочерью Кьярой Мастроянни

Французская актриса Катрин Денёв рассказала об отношениях со своей дочерью Кьярой Мастроянни.

«Мы предельно откровенны друг с другом. Я предпочитаю быть откровенной и открытой только со своей семьёй», — цитирует артистку интернет-издание argumenti.ru.

Денёв также отметила, что была очень близка со своей сестрой. По её словам, они доверяли друг другу все тайны, могли говорить обо всём.

«Но мы были совершенно разными. Сестра любила смех, компании. Она была очень открыта к людям. Я другая. Я более закрытая для людей, не люблю показывать свои эмоции», — сказала актриса.

Она добавила, что когда потеряла сестру, потеряла настоящую подругу.

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