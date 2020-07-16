Певец Никитин рассказал о роли Дон Жуана

Певец Евгений Никитин рассказал о роли Дон Жуана, в которой он вновь предстанет на сцене Мариинского театра.

«Моцарт — это стиль. Музыку Моцарта сделали наукой, как и музыку Верди», — заявил артист в беседе с газетой «Известия».

По словам Никитина, герой отличается только его тембром и внешностью.

Кроме того, артист прокомментировал получение премии Casta Diva в номинации «Певец года».

«К наградам я отношусь мегаспокойно. Они никогда для меня не были самоцелью. Хотя и очень рад, что решили отметить мои 25 лет на арене в этом году — прекрасный подарок на юбилей», — сказал он.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.