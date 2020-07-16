Синоптики предупредили о грозовых дождях в Краснодарском крае

Синоптики в Краснодарском крае предупредили о грозовых дождях.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

16 июля на Кубани будет преимущественно без осадков, днём местами в горах пройдут кратковременные дожди и грозы.

17 и 18 июля на Кубани ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах сильный дождь, возможен град.

Ночью температура снизится до +16...+21 °С, в предгорьях — до +10...+15 °С, днём будет +26...+31 °С, а к субботе температура повысится до +35 °С. Ветер 4—9 м/с, местами порывы 11—14 м/с, при грозе 15—18 м/с.

На побережье Чёрного моря в конце рабочей недели обещают кратковременные дожди, грозу, днём и вечером 18 июля ожидаются сильные осадки.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о жаре до +36 °С 16—19 июля в Тюменской области.