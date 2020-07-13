Садовод дал рекомендации по защите урожая при похолодании

Короткая ссылка
Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов дал рекомендации по защите урожая при похолодании.
Садовод дал рекомендации по защите урожая при похолодании
  • РИА Новости

«Если температура падает, по ночам становится прохладно, нужно закрывать теплицу или накрывать парник плёнкой. Плюс в холодную погоду нужно делать меньше поливов. Солнце не так сильно светит, влага меньше высыхает», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, урожай зависит не от погоды, а от умения ухаживать за посадками.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина в беседе с Nation News дала рекомендации дачникам на летний сезон в связи с бесснежной зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить