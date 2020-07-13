Садовод дал рекомендации по защите урожая при похолодании

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов дал рекомендации по защите урожая при похолодании.

«Если температура падает, по ночам становится прохладно, нужно закрывать теплицу или накрывать парник плёнкой. Плюс в холодную погоду нужно делать меньше поливов. Солнце не так сильно светит, влага меньше высыхает», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, урожай зависит не от погоды, а от умения ухаживать за посадками.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина в беседе с Nation News дала рекомендации дачникам на летний сезон в связи с бесснежной зимой.