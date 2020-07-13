В парках Москвы организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе

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В 23 парках Москвы организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе.
В парках Москвы организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Программа тренировок в столичных парках очень разнообразна. В неё входят как уже привычные фитнес-направления, например аэробика и стретчинг, так и необычные. Это, к примеру, танцевальный фитнес и бокс», — заявили в пресс-службе Мосгорпарка.

В частности, занятия проходят в Измайловском парке, в парках «Северное Тушино», «Кузьминки» и «Фили», а также в Саду имени Баумана, Бабушкинском парке и сквере в Олонецком проезде.

Ранее фитнес-тренер Ирина Пирогова в беседе с Nation News рассказала, как возобновить тренировки после режима самоизоляции.

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