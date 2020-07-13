В Подмосковье 14 июля ожидаются сильный ветер и дождь
- АГН «Москва»
«В связи с выходом южного циклона в период с 09:00 14 июля с сохранением до конца суток по территории Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза», — указано в тексте.
Отмечается, что местами порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.
Жителям рекомендуется воздержаться от поездок по городу, в случае попадания под ливень на улице следует укрываться в зданиях выше возможного уровня подтопления.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.