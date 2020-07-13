В Подмосковье 14 июля ожидаются сильный ветер и дождь

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Сильный ветер, гроза и дождь ожидаются в Московской области во вторник, 14 июля, сообщает ГУ МЧС по региону.
В Подмосковье 14 июля ожидаются сильный ветер и дождь
  • АГН «Москва»

«В связи с выходом южного циклона в период с 09:00 14 июля с сохранением до конца суток по территории Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза», — указано в тексте.

Отмечается, что местами порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Жителям рекомендуется воздержаться от поездок по городу, в случае попадания под ливень на улице следует укрываться в зданиях выше возможного уровня подтопления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.

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