В Подмосковье 14 июля ожидаются сильный ветер и дождь

Сильный ветер, гроза и дождь ожидаются в Московской области во вторник, 14 июля, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В связи с выходом южного циклона в период с 09:00 14 июля с сохранением до конца суток по территории Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза», — указано в тексте.

Отмечается, что местами порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Жителям рекомендуется воздержаться от поездок по городу, в случае попадания под ливень на улице следует укрываться в зданиях выше возможного уровня подтопления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.