Куратор парижской Синематеки рассказал о выставке в честь Луи де Фюнеса
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что де Фюнес предстанет перед посетителями «уникальным человеком-оркестром, который был не только актёром, но и мимом, танцором, певцом, пианистом, хореографом».
Как отметил Крюгер, фильмы с де Фюнесом неразрывно связаны с историей Францией, но вместе с тем, артист универсален, и его герои есть во всех странах.
«Из его 140 фильмов примерно половина стали культовыми. Мы их покажем во время ретроспективы, которая сопровождает выставку», — сказал он.
Крюгер напомнил, что экспозиция должна была открыться 1 апреля, но из-за ситуации с COVID-19 её пришлось перенести на середину июля.
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