Энтомолог оценил сообщения о появлении оводов и слепней в Москве

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ имени М.В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский прокомментировал сообщения о появлении оводов и слепней в Москве во второй половине июля.
Энтомолог оценил сообщения о появлении оводов и слепней в Москве
  • Reuters

«Во-первых, важно понимать, что слепни и оводы — это совершенно разные насекомые. Слепни кусают человека и питаются его кровью, а оводы человека не кусают. Но в основном и те и другие водятся на востоке, юго-востоке страны», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в центральной части России, особенно в столице, такие насекомые не достигают больших скоплений.

Как отметил Марьинский, слепни не являются переносчиками, поэтому специальной обработки место укуса не требует, если у человека нет гиперчувствительности.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с клещами.

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