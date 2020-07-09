Дочь Жерара Депардье рассказала об отце

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Дочь Жерара Депардье, актриса Жюли Депардье, рассказала об отце.
Дочь Жерара Депардье рассказала об отце
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

«Я похожа на своего отца. Относимся к жизни легко, весело. Но я сама отвечаю за свою жизнь», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, отец всегда был занят, когда она росла, и сейчас она, возможно, понимает его как творческого человека.

«Да, я начала сниматься в маленьких ролях в фильмах, где участвовал мой отец. Но это были маленькие роли. В кино нет протекции. Если ты бездарен, то никакой режиссёр тебя снимать не будет. Моя фамилия обязывает всегда. А это сложнее», — подчеркнула Депардье.

Она добавила, что ей пришлось хорошо потрудиться, чтобы получать интересные роли.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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