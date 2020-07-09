В Москве 9 июля ожидается до +21 °С
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +19...+21 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, на востоке области местами сильный.
Ветер северо-западный, западный 6—11 м/c, при грозе порывы до 18 м/c.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» погодные колебания.