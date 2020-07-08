В Севастополе приостановлена работа паромной переправы из-за погоды

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Паромная переправа приостановила работу в Севастополе из-за штормового предупреждения.
В Севастополе приостановлена работа паромной переправы из-за погоды
  • РИА Новости

«По погодным условиям движение парома по направлению Артбухта — Северная (площадь Захарова) приостановлено. Пассажирские катера работают согласно расписанию. В случае полного перекрытия рейда будет организована работа компенсационных автобусов», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы правительства города.

Днём в регионе ожидается дождь, гроза, северо-западный ветер до 17 метров в секунду, температура воздуха — +26...+28 °С.

Ранее «Крыминформ» сообщал о снижении температуры в Крыму с 8 июля.

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