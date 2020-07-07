МЧС предупредило о ветре до 15—20 м/с в Москве
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период до 22:00 7 июля по городу Москве местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15—20 м/с», — заявили в МЧС.
Спасатели рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье ветер повалил около 60 деревьев и один рекламный щит, а также повредил два автомобиля.