МЧС предупредило о ветре до 15—20 м/с в Москве

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В Москве вечером 7 июля ожидаются дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15—20 м/с. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
МЧС предупредило о ветре до 15—20 м/с в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период до 22:00 7 июля по городу Москве местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15—20 м/с», — заявили в МЧС.

Спасатели рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье ветер повалил около 60 деревьев и один рекламный щит, а также повредил два автомобиля.

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