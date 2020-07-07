Русский музей запустил первый бесплатный онлайн-курс об искусстве XX века

На платформе массовых онлайн-курсов «Лекториум» стартовал первый бесплатный музейный онлайн-курс «В поисках современности: русское искусство XX века» от Русского музея.

Курс предназначен для всех, кто интересуется русским искусством XX века. Он будет доступен один календарный год для всех желающих.

Об этом пишут на портале «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

Главной целью онлайн-курса является систематизация представлений о художественных процессах XX века, вписывание их в исторический и теоретический контекст мирового искусства.

Ранее НСН сообщала, что проект столичного комитета по туризму #Москвастобой стал доступен для иностранных пользователей, владеющих английским языком.