Композитор Клевицкий поделился воспоминаниями о Морриконе

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Первый заместитель председателя совета Союза композиторов России, композитор и дирижёр Александр Клевицкий поделился воспоминаниями об Эннио Морриконе.
Композитор Клевицкий поделился воспоминаниями о Морриконе
  • Reuters

«Поскольку я являюсь художественным руководителем и главным дирижёром Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева, он дирижировал моим оркестром свои произведения потрясающие. Что тут говорить — великий», — заявил Клевицкий в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, у Морриконе безукоризненные партитуры.

Как добавил Клевицкий, весь музыкальный мир понёс тяжелейшую утрату.

Со своей стороны, шеф-редактор издательства «Композитор» Пётр Поспелов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что Морриконе был в профессии около 50—60 лет.

«За это время кинематограф изменился, режиссёры менялись, поколения менялись, а шли все к нему за музыкой. Это единство, найденное на большом градусе творческой интуиции», — заявил он.

Морриконе умер в ночь на понедельник, 6 июля.

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