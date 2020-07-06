Журбин выразил соболезнования в связи со смертью Морриконе

Заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Журбин выразил соболезнования в связи со смертью Эннио Морриконе.

«От всей души сожалею, что он от нас ушёл. Но то, что он сотворил за свои 60 лет творения, — это грандиозный памятник киномузыки, и я думаю, что его музыка надолго его переживёт», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Журбин отметил, что всегда восхищался невероятной продуктивностью Морриконе.

Со своей стороны, продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств России, член Европейской киноакадемии Андрей Сигле в беседе с радио Sputnik назвал Морриконе большим экспериментатором.

«В кино это очень ценится, когда есть возможность выражать свои идеи не только классическим оркестром, но и использовать дополнительные инструменты. У него были и сирены полицейские, и много чего ещё. Эти эксперименты удивительным образом связываются с картинкой», — сказал он.

Морриконе умер в ночь на понедельник, 6 июля.