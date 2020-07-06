Градский назвал смерть Морриконе колоссальной утратой

Российский музыкант Александр Градский прокомментировал сообщение о смерти итальянского композитора Эннио Морриконе.

«Колоссальная утрата. Эта новость неприятная, все мы смертны, но Морриконе был идеальный человек», — заявил он в беседе с Nation News.

Со своей стороны, автор музыки к сериалу «Бригада» Алексей Шелыгин в беседе с «Газетой.Ru» назвал Морриконе выдающимся композитором.

«Его музыка отражала драматургию. Очень много он вносил своего отношения. Это была не просто музыка, что-то иллюстрирующая. Наоборот, всегда это было полное погружение в мир того фильма, для которого он писал музыку», — сказал он.

Морриконе умер в ночь на понедельник, 6 июля.