Юрий Купер рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции

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Художник Юрий Купер рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.
Юрий Купер рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции
  • © пресс-служба Фонда поддержки искусств RAF

«Я живу в Подмосковье, там и изолировался — работал. Сейчас я занимаюсь архитектурой. Сделал дизайн Театра киноактёра, он уже закончен. В процессе работы — интерьеры исторического кинотеатра «Ударник», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Купер также оформляет партитуру «Реквиема» композитора Эдуарда Артемьева.

Что касается театра, то художник работает над проектом «Метаморфозы» Никиты Михалкова и сценографией пьесы, которую написали браться Пресняковы по фильму «12».

Ранее китайский художник Чжан Хуань в беседе с газетой «Известия» рассказал о своей выставке «В пепле истории» в Эрмитаже, которая откроется после возобновления работы музея.

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