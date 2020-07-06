Юрий Купер рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции
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«Я живу в Подмосковье, там и изолировался — работал. Сейчас я занимаюсь архитектурой. Сделал дизайн Театра киноактёра, он уже закончен. В процессе работы — интерьеры исторического кинотеатра «Ударник», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Купер также оформляет партитуру «Реквиема» композитора Эдуарда Артемьева.
Что касается театра, то художник работает над проектом «Метаморфозы» Никиты Михалкова и сценографией пьесы, которую написали браться Пресняковы по фильму «12».
Ранее китайский художник Чжан Хуань в беседе с газетой «Известия» рассказал о своей выставке «В пепле истории» в Эрмитаже, которая откроется после возобновления работы музея.