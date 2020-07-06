Мацуев назвал Морриконе легендой

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Российский пианист Денис Мацуев выразил соболезнования в связи со смертью итальянского композитора Эннио Морриконе.
Мацуев назвал Морриконе легендой
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Легенда абсолютно, последний из могикан. Мелодист со своим неповторимым стилем, со своей узнаваемой интонацией», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, Морриконе был скромнейшим человеком, честным и с хорошим чувством юмора.

Как добавил Мацуев, произведения итальянца — мировая классика, его смерть — огромная потеря для всей мировой культуры.

Со своей стороны, продюсер Виктор Дробыш в беседе с Inforeactor назвал Морриконе величайшим человеком.

«Если бы не его музыка, мы бы многие фильмы не увидели. Именно она часто играла решающую роль», — сказал он.

Морриконе умер в ночь на понедельник, 6 июля.

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