Актриса Ирина Темичева рассказала о военной мелодраме «Андреевский флаг».

«История про Военно-морской флот, но и, конечно, про любовь. Я с большим трепетом жду этот фильм. Я играю адмиральскую дочь, учительницу истории. Моего папу играет Анатолий Васильев, маму — Елена Проклова», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, съёмки проходили в течение пяти месяцев в Калининграде.

Как отметила Темичева, работа была сложной, но очень интересной.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.