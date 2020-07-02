Кинолог призвал к ответственности при заведении собаки

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Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский призвал к ответственности при заведении собаки.
Кинолог призвал к ответственности при заведении собаки
  • Pixabay

«Прежде чем завести собаку, базовый вопрос: это воспитание, контакт и ответственность», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24» во Всемирный день собак.

По словам эксперта, необходимо подумать и оценить собственные возможности, поскольку питомцу нужны ежедневные прогулки, занятия, мытьё, чистка зубов.

Как отметил Уражевский, необходимо подстраивать свой отпуск, менять привычки.

«Собака должна выставляться. Выставка — это несложно, это способ показать, что вы правильно заботитесь о собаке. На выставку должны представлять всех собак, потому что это правильное направление, это подготовка общения. А главное, это воспитание», — добавил он.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.

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