Кристин Скотт Томас рассказала о переезде в Париж

Британская актриса Кристин Скотт Томас, известная по фильмам «Английский пациент» и «Миссия невыполнима», рассказала о своём переезде в Париж.

«Париж мне дал многое: я училась в Национальной школе искусств, постигала актёрское мастерство и впервые получила роль во французском сериале. Вся моя жизнь связана с Парижем, и я не могу представить свою жизнь в другом месте», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила актриса, её полностью устраивает и неторопливый ритм жизни столицы Франции.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.