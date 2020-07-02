Кристин Скотт Томас рассказала о переезде в Париж

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Британская актриса Кристин Скотт Томас, известная по фильмам «Английский пациент» и «Миссия невыполнима», рассказала о своём переезде в Париж.
Кристин Скотт Томас рассказала о переезде в Париж
  • Reuters

«Париж мне дал многое: я училась в Национальной школе искусств, постигала актёрское мастерство и впервые получила роль во французском сериале. Вся моя жизнь связана с Парижем, и я не могу представить свою жизнь в другом месте», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила актриса, её полностью устраивает и неторопливый ритм жизни столицы Франции.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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