Ещё две библиотеки подключились к единому читательскому билету в Москве

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Ещё две библиотеки подключились к единому электронному читательскому билету в Москве.
Ещё две библиотеки подключились к единому читательскому билету в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Билет теперь принимают в Центральной городской молодёжной библиотеке им. М.А. Светлова и Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева.

«Обе библиотеки, которые присоединились к ЕЧБ, являются одними из старейших в Москве. Их фонды насчитывают в совокупности 268,2 тыс. книг», — заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

По его словам, это не просто читальни, а полноценные информационно-культурные центры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с 1 июня в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.

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