Ещё две библиотеки подключились к единому читательскому билету в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Билет теперь принимают в Центральной городской молодёжной библиотеке им. М.А. Светлова и Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева.
«Обе библиотеки, которые присоединились к ЕЧБ, являются одними из старейших в Москве. Их фонды насчитывают в совокупности 268,2 тыс. книг», — заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
По его словам, это не просто читальни, а полноценные информационно-культурные центры.
Ранее телеканал «360» сообщал, что с 1 июня в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.