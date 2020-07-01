Ещё две библиотеки подключились к единому читательскому билету в Москве

Ещё две библиотеки подключились к единому электронному читательскому билету в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Билет теперь принимают в Центральной городской молодёжной библиотеке им. М.А. Светлова и Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева.

«Обе библиотеки, которые присоединились к ЕЧБ, являются одними из старейших в Москве. Их фонды насчитывают в совокупности 268,2 тыс. книг», — заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

По его словам, это не просто читальни, а полноценные информационно-культурные центры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с 1 июня в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.